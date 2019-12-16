Сеул, , 08:57 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Палестины, страдающим от нехватки продовольствия. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представительство Южной Кореи в Палестине.

По данным журналистов, власти страны выделят на гуманитарную помощь $500 000. Известно, что помощь будет оказана через Всемирную продовольственную программу (ВПП ООН).

«ВПП предоставит жителям Палестины ваучеры, которые они смогут обменять на продукты. Данные меры позволят решить продовольственную проблему, а также помогут местной экономике», — сообщили в представительстве.

Согласно представителем Всемирной продовольственной программы, данные средства могут помочь 38 тыс. палестинцев, проживающих в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан.

В 2017 года правительство Южной Кореи оказало поддержку жителям Палестины на общую сумму $1 млн.

Отметим, что представительство Южной Кореи в Палестине было открыто в Раммале в 2005 году.