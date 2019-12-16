Вашингтон, , 08:55 — REGNUM В 2016 году представители Демократической партии США вступили в сговор с Украиной, чтобы «уничтожить кандидата Трампа», заявил личный адвокат президента США Рудольф Джулиани 15 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

Джулиани опубликовал ряд выводов, сделанных им после поездки в Киев, Будапешт и Вену.

Он уверен, что дело о вымогательстве и отмывании денег гораздо более масштабное, чем предполагалось. Оно выходит за рамки дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

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По его данным, бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин располагает документами, доказывающими факт причастности Байдена к отмыванию денег через компанию Burisma. Шокин якобы дважды был отравлен, но выжил и выздоровел, отметил он.

Адвокат добавил, что бывший посол США на Украине Мари Йованович якобы не выдавала американские визы важным украинским свидетелям, которые могли подтвердить коррупцию представителей Демократической партии США на Украине.

Как сообщало издание The Wall Street Journal, ранее Джулиани в телефонном разговоре с президентом США заявил, что в ходе своей поездки в Восточную Европу получил информации «больше, чем ты можешь представить».

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