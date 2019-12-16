Москва, , 08:52 — REGNUM Россия подпишет договор с Украиной о транзите газа, если он будет экономически целесообразен для Газпрома, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.

Песков добавил, что переговоры с украинской стороной до сих пор продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Вене делегации Газпрома и «Нафтогаза» провели переговоры о транзите газа. По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, в ходе переговоров стороны смогли достигнуть предварительных договорённостей.

Он отметил, что о согласованном варианте контракта говорить преждевременно, однако стороны заняли «конструктивную позицию», и «работа продолжается».

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает в конце текущего года. Сторонам пока не удаётся договориться об условиях его продления. В МИД России сегодня заявили, что европейские потребители не останутся без российского газа независимо от исхода переговоров между Москвой и Киевом.

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