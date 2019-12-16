Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Членам движения «Гражданское движение» во время проведения акции на рынке грузинского поселка Чохатаури оказали сопротивление. Об этом 15 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

По данным журналистов, лидер движения Алеко Элисашвили со своими соратниками раздавали на рынке листовки, в которых критиковался местный мажоритарный депутат Нино Цилосани. Отмечается, что активисты получили отпор от сторонников депутата, членов правящей партии «Грузинская мечта» и директора рынка. Обвинения, указанные в листовках, были названы клеветой.

Стоит отметить, что Цилосани в парламенте входи в фракцию, образованную «Грузинской мечтой».