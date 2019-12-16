Махачкала, , 08:37 — REGNUM Первый заместитель главы города Махачкалы Абдулмуъмин Ибрагимов назначен на новую должность. Распоряжением председателя правительства Дагестана Артема Здунова он возглавил аппарат Общественной палаты республики.

«Назначить Ибрагимова Абдулмуъмина Магомедовича руководителем государственного казенного учреждения Республики Дагестан «Аппарат Общественной палаты Республики Дагестан», — сказано в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Другим распоряжением Здунов освободил от поста руководителя аппарата Общественной палаты РД Алюсета Азизханова. В документе указано, что он покинул должность в связи с истечением срока действия трудового договора.

Абдулмуъмин Ибрагимов был назначен первым вице-мэром Махачкалы в июле 2015 года. В январе 2019 года он стал одним из 40 участников конкурса на должность главы города, прошел в тройку финалистов, однако в последний момент снял свою кандидатуру в пользу нынешнего мэра Салмана Дадаева.

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