Оренбург, , 08:31 — REGNUM В арбитражный суд Оренбургской области от мэрии Оренбурга поступило исковое заявление о требовании взыскать с регионального отделения партии «Справедливая Россия» почти 157 тыс. рублей. Истцом выступил комитет по управлению имуществом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным 56orb.ru, чиновники требуют денежные средства за аренду офиса, партотделение не рассчитывается уже более полугода. Арендуемые «Справедливой Россией» помещения по адресу Советская, 59 являются муниципальным имуществом, аренда обходится ежемесячно в 30 тыс. рублей, не считая расходы на часть коммунальных услуг.

В реготделении партии считают исковые требования несправедливыми, указывая на привилегированное положение регионального отделения «Единой России». Партия власти пользуется безвозмездно офисом на ул. Цвиллинга, площадь помещений составляет 200 квадратных метров.

Стоит отметить, что ранее «Справедливая Россия» уже поднимала тему аренды офисов и обращалась к муниципальным чиновникам с просьбой предоставить так же, как и «Единой России», бесплатно офис.

Если вопрос будет стоять о принудительном лишении права пользования офисом, то «Справедливая Россия» подаст встречный иск, заявили в региональном отделении партии.