Биробиджан, , 08:39 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сегодня, 16 декабря, в Биробиджане официально представил депутатам, представителям властных структур и общественности Еврейской АО врио губернатора Ростислава Гольдштейна, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку Александра Левинталя с поста главы Еврейской АО и своим указом назначил Ростислава Гольдштейна врио губернатора автономной области.

«Главная задача врио губернатора — проанализировать ситуацию в регионе и сказать, что нужно сделать в первую очередь. Уже началась работа по этому направлению, надо собрать всю картинку, потом уже советоваться. У нас на Дальнем Востоке нет больше регионов, где встают вопросы о том, хватит ли топлива, как выплатить заработные платы, а здесь эти вопросы стоят. Нельзя двигаться вперед, когда непонятно, что будет у тебя в доме, поэтому первая задача — просто все привести в порядок», — рассказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Ростислав Гольдштейн попросил у министра финансов Антона Силуанова 309 млн рублей на выплату зарплат бюджетникам и оплату судебных исков.