Киев, , 08:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель опубликовала в социальных сетях видео, на котором участники «Квартала» поют песню об отсутствии «посадок» представителей прежней власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телесериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл президента Украины, был снят с эфира российского телеканала ТНТ сразу после премьеры.

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