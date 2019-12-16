Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Решения, принятые парламентом Грузии, обязаны уважать все представители европейских стран. Такое заявление 15 декабря сделала министр юстиции страны Теа Цулукиани.

«Парламент Грузии избрал этих людей, и все европейцы обязаны уважать решение парламента независимого государства Грузия», — сказала глава минюста, комментируя журналистам реакцию на Западе на итоги выборов в судей Верховный суд.

Она также рассказала, что в Грузии закон определяет очень прозрачный порядок избрания судей. Цулукиани отметила, что не во всех западных странах есть подобные законы и порекомендовала перенять их.

Как передавало ИА REGNUM, выборы судей в Верховный суд проходили в Грузии 12 декабря и вызвали протест у оппозиционных партий. Когда судьи были выбраны, в посольстве США в Грузии и в ПАСЕ критически отозвались о том, как проходили выборы.