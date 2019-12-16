Париж, , 08:26 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что политики в Ливане должны «встряхнуться» и положить конец кризису, который парализует страну, сообщает Le Figaro.

«Политические власти должны встряхнуться, потому что страна находится в драматической ситуации», — заявил глава МИД Франции.

Издание отмечает, что с 17 октября Ливан страдает от беспрецедентных протестов против всего политического класса в стране, который считается некомпетентным и коррумпированным. Это привело к отставке премьер-министра 29 октября. Главные партии в стране с тех пор не смогли договориться о преемнике.

«Президент объявил, что вскоре возобновит консультации для формирования правительства в Ливане. Я надеюсь, что это удастся достичь на Рождество», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что «действовать нужно срочно».

Напомним, ранее Диала Хайдар из организации Amnesty International, работающей в Ливане, осудила «чрезмерное применение силы» со стороны сил безопасности во время протестных акций.

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