Горно-Алтайск, , 08:23 — REGNUM Министр образования Республики Алтай Алексей Бондаренко ушёл в отставку по собственному желанию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, он перешёл работать в Горно-Алтайский государственный университет.

Вместо него исполнять обязанности главы ведомства будет ранее занимавшая должность заместителя Ольга Саврасова. Глава республики Олег Хорохордин подписал указ о назначении.

Новый министр родилась в Ижевске в 1975 году, в 1997 году окончила Горно-Алтайский госуниверситет. Работала учителем в сельской школе, в 2008 году возглавила Дом молодежи Республики Алтай. В министерстве образования начала работать в 2009 году на должности главного специалиста отдела по надзору и контролю в сфере образования.

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