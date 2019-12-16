Нур-Султан, , 08:22 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж «Мен қазақпын» («Я казах»). Об этом глава государства написал 16 декабря на своей странице в Twitter.

«Отличное начало! Поддерживаю! Было бы целесообразно, если бы эта песня приобрела еще большую популярность для поднятия духа народа и повышения патриотизма. Такие акции призывают народ к единству», — написал президент.

Токаев прокомментировал видеоролик, опубликованный телеканалом «Казахстан», в котором одну песню исполняют творческие коллективы, военнослужащие, пожарные, работники различных предприятий, спортсмены и дети.

Напомним, 16−17 декабря в Казахстане отмечают День независимости. Верховный Совет Казахской ССР принял закон «О независимости и суверенитете государства» 16 декабря 1991 года.

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