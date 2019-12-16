Кемерово, , 08:20 — REGNUM Члены комитета по вопросам промышленной политики, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Законодательного собрания Кузбасса обсудили тему проезда школьников в общественном транспорте зимой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.«Поводом для совещания послужили периодически появляющиеся и получающие большой общественный резонанс тревожные истории, когда кондукторы или водители якобы высаживали из транспорта на мороз детей, которые не могли оплатить свой проезд», — уточнили в региональном парламенте.

Как рассказал представитель одной из транспортных компаний, кондукторам и водителям категорически запрещено высаживать школьников из салона. Хотя они в большинстве случаев делают им «справедливое внушение», что ездить бесплатно нельзя. Но родители порой, не разобравшись в ситуации, начинают писать в соцсетях. Хотя проверить факты нетрудно — большинство салонов оборудованы системами видеонаблюдения и видеорегистраторами.

По словам председателя комитета Владимира Вильчикова, заботиться о своём ребёнке, прежде всего, должны родители.

Владимир Вильчиков «Именно они обязаны обеспечивать несовершеннолетнего деньгами на проезд или проездными документами — проездным абонементом, транспортной картой, следить, чтобы на ней всегда была сумма, необходимая для оплаты проезда в транспорте. Об этом нужно напоминать».

Он также подчеркнул, что и школы не должны оставаться в стороне: должны проводиться родительские собрания с участием представителей транспортных компаний, прокуратуры, полицейских подразделений по делам несовершеннолетних, ГИБДД.

В салонах же общественного транспорта рекомендовано разместить плакаты по данной тематике, а транспортным компаниям — разработать конкретный регламент действий водителей, кондукторов, ревизоров на случай, когда кто-нибудь из школьников по каким-то причинам оказался без денег и без необходимых проездных документов.