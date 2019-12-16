Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Самой влиятельной страной в мире по итогам 2019 года признаны Соединённые Штаты. Таковы результаты рейтинга самых могущественных государств планеты, подготовленного аналитиками консалтингового агентства BAV Group, компании VMLY&R и Уортоноской школы бизнеса при Пенсильванском университете.

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При составлении рейтинга, опубликованного американским журналом U. S. News&World Report, учитывались пять показателей: мировое лидерство, военная мощь страны, экономика, политическое влияние на мировой арене, участие в международных альянсах. Именно США, чья экономика была признана сильнейшей, а военный бюджет — самым большим, по версии издания, стали самой могущественной державой в мире. Опрос проводился среди более 20 тысяч человек.

Следом за США в рейтинге идёт Россия. А тройку лидеров по могуществу и мировому влиянию занял Китай. Также в топ-10 вошли Германия, Великобритания, Франция и Япония. В десятке сильнейших стран мира также оказались Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. В конце рейтинга — Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

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Среди стран с наименьшим влиянием в мире оказались Словакия, Словения, а также Латвия и Литва. Замкнула список Эстония.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнала Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира. Так, первое место в списке в 2018 году занял председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин впервые за последние годы уступил первое место в списке. Президент США Дональд Трамп, занимавший в предыдущем рейтинге второе место, опустился на третью строчку.

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