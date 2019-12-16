Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира. Соответствующий ранжированный список был подготовлен изданием U. S. News совместно у учеными из университета Пенсильвании.

Сообщается, что при составлении рейтинга были проанализированы ответы более 20 тысяч респондентов из 80 стран. Опрашиваемым предлагалось оценить каждую страну по следующим параметрам: ее лидера, экономическое влияние, политическое влияние, участие в сильных международных альянсах и силу вооруженных сил страны.

В тройку лидеров входят США, России и Китай. Затем следуют Германия и Великобритания.

Следующую за лидерами пятерку более слабых стран составляют Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Впрочем, отмечают составители рейтинга, список 2019 года не внес никаких сенсаций. Все эти страны занимали ровно те же места и в прошлом 2018 году, за исключением Южной Кореи, поднявшейся на одну позицию вверх и поменявшейся местами с Объединенными Арабскими Эмиратами. На 12-м и 13-м месте по-прежнему Канада и Иран, Австралия «упала» с 14-го на 16-е место. На две позиции менее могущественной стала Индия (17 место рейтинга). А Украина, несмотря на то, что скатилась с 33-го места на 39-е, согласно данным рейтинга, по-прежнему могущественнее Польши, занимающей лишь 44-е место, после Омана (42) и Казахстана (43).

Наименее могущественными странами названы Словения, Латвия и Эстония. Эти страны завершают список из 80 позиций.