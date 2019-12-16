Куньмин, Китай, , 08:11 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая арестовала троих подозреваемых и изъяла у них 133,2 кг метамфетамина, сообщает 14 декабря агентство Синьхуа.

После получения наводки в середине сентября текущего года о том, что планируется незаконная перевозка наркотиков через границу с Китаем, полиция уезда Лунлин города Баошань провинции Юньнань собрала рабочую группу для проведения расследования.

После двух месяцев расследования полиция схватила подозреваемых на границе Китая и Мьянмы в уезде Цанъюань города Линьцан 6 декабря. У них при себе было семь мешков метамфетамина весом 133,2 кг, хранившихся на заднем сидении внедорожника. Еще одно подозрительное транспортное средство было также остановлено на месте.

Напомним, что провинция Юньнань является китайской передовой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с так называемым «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Лаос и Мьянма.

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