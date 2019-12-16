16 декабря 2019 | Время чтения 13 мин

Станислав Стремидловский, , 08:09 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Современный мир нуждается в диалоге и сотрудничестве. Об этом, как передает Vatican News (Ватикан), папа Римский Франциск говорил на приеме делегатов католических общественных организаций, которые участвовали в Римском международном форуме. В своем обращении к гостям понтифик призвал их выходить навстречу «наиболее уязвимым людям, чтобы сделать мир общим домом». Ссылаясь на соборную конституцию Gaudium et spes, папа отметил, что международные католические ассоциации могут внести разносторонний вклад в формирование мирного и братского сообщества народов. Для этого требуются хорошая подготовка сотрудников, субсидии и координация действий. В своей работе католические деятели должны обладать большой верой и признавать себя «орудиями Божьего дела в мире», не ставя на первое место собственную эффективность. С другой стороны, им нужны «достаточная профессиональная подготовка в научной и гуманитарной областях», а также умение представлять свою деятельность с христианской точки зрения. В этом смысле, отметил Франциск, «социальная доктрина Церкви предлагает совокупность церковных принципов, предназначенных для лучшего служения человечеству». Он напомнил о необходимости материальных ресурсов, «однако порой их бывает недостаточно для достижения поставленных целей», но «мы не должны отчаиваться. Нужно помнить, что Церковь всегда совершала великие дела, не имея на это достаточно средств. Нужно максимально использовать собственные таланты, показывая тем самым, что всякая способность происходит от Бога; она — не от нас».

Папа Франциск отметил 50-летие своего священнического рукоположения, сообщает National Catholic Register (Айрондэйл, США). Понтифик возглавил мессу, на которой присутствовали кардиналы, бывшие в Риме. Франциск вспомнил в этот день о своем наставнике, отце Мигеле Анхеле Фиорито (аргентинский иезуит, профессор и богослов, 1916—2005 гг.). Как отметил папа, отец Фиорито имел «страсть к духовным упражнениям» и «учил молиться и различать знамения времени», у него «был особый нюх на злого духа, он знал, как разоблачать его за плохие плоды, он был человеком борьбы против одного врага: злого духа, сатаны, дьявола, искусителя, обвинителя, врага нашей человеческой природы». Понтифик открыл свое призвание к священству, будучи студентом-химиком в Аргентине, после исповеди со священником, который умирал от лейкемии. «В тот момент я почувствовал, что должен стать священником. И у меня не было ни малейшего колебания», — рассказывал кардинал Бергольо в 2013 году.

Папа Франциск назначил 62-летнего филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле новым префектом Конгрегации евангелизации народов, пишет Crux (Денвер, США). Это решение, которое можно назвать ключевым. Во-первых, это сильный епископ, которого называют «азиатским Франциском». Он приверженец социальной справедливости, более всего известен своей защитой иммигрантов и бедных, его образ жизни говорит о скромности и простоте. Тагле считается прогрессивным богословом, ориентированным на реформистское крыло Второго Ватиканского собора. Во-вторых, Конгрегация евангелизации народов, которую он возглавит, — это серьезная структура в Ватикане, роль которой вскоре усилится. Она грозит потеснить даже Конгрегацию доктрины веры. В-третьих, назначение Тагле говорит о повышении «филиппинского аспекта» в глобальном католицизме. Филиппины являются страной с третьей по величине католической общиной в мире (около 90 миллионов человек), уступая только Бразилии и Мексике. Филиппинский католицизм более динамичен, а филиппинцы стали «новыми ирландцами», то есть миссионерами, которые поддерживают жизнь местных храмов. Они является основой общин в разных странах, от Саудовской Аравии до Австралии и даже Италии. В-четвертых, назначение Тагле на столь значимый пост укрепляет его статус возможного преемника папы Франциска.

Ватикан хотел бы провести в 2025 году Вселенский собор. Такой вывод портал Polonia Christiana (Краков, Польша) сделал по итогам пресс-конференции в Москве апостольского нунция в России и Узбекистане архиепископе Челестино Мильоре. Как заявил монсеньор, Святой престол надеется собрать христиан в год 1700-летней годовщины Первого Никейского собора. Сделать это может «один человек». Российская пресса подчеркивает при этом, что Константинопольский патриархат в последнее время сближается с Католической церковью.

Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти прокомментировал молитву папы Франциска об успешном исходе встречи 9 декабря в Париже между лидерами Украины, России, Франции и Германии, информирует Vatican News (Ватикан). Обстановка на Украине все еще очень сложная, народ страдает от бедности и хочет мира. Поездки монсеньора по украинским землям говорят о необходимости диалога и о том, что нужно открыть все возможные двери, чтобы воля превратилась в действия. «В эти годы мы чувствовали и продолжаем чувствовать огромную близость папы Франциска к Украине, — заметил нунций. — Конечно, это происходит с помощью тех средств, которые присущи его понтификату и его положению: значительный экономический вклад для бедных, порожденных войной, и частые призывы использовать во благо все возможности для мира. Таким образом, речь идет о жесте из той же «золотой цепи» учительства папы, который крайне благотворно воздействует на сердце украинцев: очень часто они чувствуют себя одинокими, в какой-то мере оставленными, отстраненными. И это постоянное напоминание миру — посредством голоса папы — безусловно, для них большое утешение. В последнее время были сделаны некоторые шаги, мужественные шаги, свидетельствующие о воле к миру, потому что при желании пространство для диалога найти можно. Если мы говорим о диалоге, но собираемся закрыть двери и окна, то очевидно, что диалог — это лишь отговорка. Если же делаются какие-то шаги и они пролагают путь, то это становится волей (к миру). Разумеется, это зависит от всех сторон, поэтому необходимо, чтобы воля к миру была общей, а в этом случае — разделенной и некоторыми крупными европейскими державами. Пространство (для диалога) есть, но в то же время очевидно, что на Украине в некоторых секторах обнаруживается страх, что это будет уступкой, знаком слабости. Я бы не стал опасаться этих вещей, потому что я убежден, что никто из украинцев не предаст Украину. Думаю, что должно быть открыто все возможное пространство. Конечно, это произойдет, только если мы откроемся высшей воле, которая нами руководит, и идеалу, основанному на милосердной благости Бога: вот почему папа неустанно призывает к молитве, которая является самым мощным оружием диалога, каким мы только располагаем… Я часто посещаю оккупированные районы и должен сказать, что страдания обычных людей велики как с одной, так и с другой стороны. Все воспринимают голос папы как нравственный авторитет, заботящийся только о благе и не имеющий никаких скрытых мотивов».

Владимир Зеленский умиротворяюще действует на религиозный конфликт в своей стране. Такого мнения, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия), придерживается теолог из берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований Регина Эльснер. Она считает, что «политизация церковного вопроса на данный момент завершена». В отличие от своего предшественника, Петра Порошенко, новый президент не пытается использовать религиозные проблемы. Это открывает возможность для Церквей уточнить свои взаимоотношения. 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь Украины, признанная Константинопольским патриархатом, Элладской православной церковью и Александрийским патриархатом. Русская православная церковь категорически отвергает ПЦУ и рассматривает происходящее как церковный раскол. Украинская православная церковь Московского патриархата представлена в стране несколькими тысячами приходов. По словам Эльснер, около 13% украинцев называют себя принадлежащими новой Церкви и 10% — УПЦ МП. При этом каждый третий житель видит себя просто «православным». Ситуация на Украине вызвала «огромный кризис в мировом православии». Православным церквям на Украине сейчас предстоит решить проблему «борьбы за власть». Проблемой является «война с Россией», что сужает для УПЦ МП пространство для маневров в дискуссиях с другими Церквами на Украине. Обе Церкви (ПЦУ и УПЦ МП) не дают точных данных о количестве своих прихожан, но указывают количество приходов. Соответственно, церковь Московского патриархата имеет значительно больше приходов, чем автокефальная Церковь.

Будет ли создана новая автокефальная Церковь? Этим вопросом задается Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). 10 декабря правительство Черногории представило в парламент законопроект «О свободе вероисповедания». Свои возражения против него сразу же выдвинул Сербский патриархат. Законопроект предусматривает, что государство передает все храмы и монастыри, построенные до 1918 года, Черногорской православной церкви, которая не признается православным миром. Как заявляет Сербский патриархат, это означает, что Подгорица сначала конфискует все старые храмы и монастыри, а затем передаст их неканонической Черногорской церкви. Министр юстиции Черногории Зоран Пазин уверяет, что правительство не намерено препятствовать кому-либо в сфере религии, но подтвердил, что правовой статус зданий, построенных до 1918 года, изменится. Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что его кабинет будет продвигать законопроект, независимо от того, получит ли он поддержку религиозных организаций. Симпатизирующие Сербии оппозиционные партии предупредили, что могут организовать массовые акции протеста. Параллельно с работой над законопроектом черногорское правительство установило контакты с Константинопольским патриархатом, чтобы он мог дать автокефалию новой Церкви «по украинскому сценарию».

Израильские власти объявили, что палестинцам-христианам будет разрешено выехать за границу, но никто из них не сможет прибыть в Израиль или на Западный берег, чтобы провести Рождество в святых местах, передает Agenzia Fides (Ватикан). Израиль обосновал это решение ссылкой на соображения безопасности. Предпринятая в этом году мера представляет собой еще один шаг ограничений. В последние годы израильские власти иногда предоставляли ограниченное, но значительное число разрешений христианам Сектора Газа, которые хотели отправиться в Вифлеем, Назарет или Иерусалим, чтобы отпраздновать там Рождество или Пасху. Однако уже в прошлом году было введено существенное ограничение: разрешения выдавались только лицам старше 55 лет. Христиане в секторе Газа в настоящее время составляют немногим более тысячи человек, в основном православного вероисповедания, на фоне 2 миллионов палестинцев.

Сенат США принял резолюцию о признании Геноцида армян, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Несколько предыдущих попыток сделать это были заблокированы по указанию Белого дома. Резолюция признает «геноцид империи (Османской — С.С.) против армян, греков, ассирийцев, халдеев, сирийцев, арамеев, маронитов и других христиан». Ранее палата представителей США одобрила аналогичное заявление, признав геноцид.

Новым константинопольским патриархом Армянской апостольской церкви избран епископ Саак Машалян, информирует La Croix (Париж, Франция). Машалян выиграл у архиепископа Арама Атешяна, назначенного патриаршим викарием в 2010 году. Атешяна считали слишком близким президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Машалян родился в 1962 году, изучал философию в Стамбуле, затем в Лондоне. Рукоположен в священники в 1992 году. Новый патриарх столкнется со многими проблемами, начиная со сложных, если не сказать противоречивых, отношений с турецким правительством. «Машалян имеет репутацию человека большой духовности, но армянская община задается вопросом, как он будет вести себя в политических вопросах», — говорит диакон Армянской апостольской церкви во Франции Филипп Сукясян. В частности, по такой острой проблеме, как признание Сенатом США факта Геноцида армян в 1915 году. Еще один вызов, ожидающий нового патриарха, — это десятки тысяч исламизированных армян, которые вышли на поверхность и просят крещения. «Бывший архиепископ очень неохотно крестил их, опасаясь реакции турецкого государства и исламистов, — замечает Сукясян. — Но это не может длиться долго». В более широком смысле, Машаляну придется управлять армянской общиной, которой на самом деле не правили в течение десяти лет из-за продолжительной болезни предыдущего патриарха, а новые поколения, гораздо менее послушные турецкому государству, стремятся к модернизация жизни Церкви.

Американские евреи разделились из-за распоряжения президента США Дональда Трампа о борьбе с антисемитизмом, утверждает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Хотя президентский указ в целом направлен на борьбу с антисемитскими инцидентами, его могут использовать против активистов, которые протестуют против «поселенческой политики» Израиля. До сих пор американское законодательство запрещало дискриминацию по признаку расы, этнической принадлежности или национального происхождения школами, которые получают федеральные деньги. Но это не распространялось на религиозную дискриминацию, что поправила администрация Трампа. Это позволит правительству блокировать выделение средств учебным заведениям, в которых критикуют Израиль. Антидиффамационная лига, которая борется с антисемитизмом, приветствовала указ президента США. С ним солидарны Ортодоксальный союз и Американский еврейский комитет. Однако другие еврейские организации говорят, что основная цель указа — подавить законную критику Израиля и его политики в отношении палестинцев, живущих в условиях израильской оккупации. Так считают, например, представители Еврейского демократического совета Америки и J Street.

Члены Синода Украинской греко-католической церкви во главе с архиепископом Святославом Шевчуком совершили рабочий визит в Государственный департамент США, информирует Католицький Оглядач (Львов, Украина). Делегацию принял помощник госсекретаря по делам Европы и Азии Джордж Кент. Стороны обсудили актуальную внутриполитическую ситуацию на Украине и роль Церквей и религиозных организаций. Во время беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, представители Госдепартамента и УГКЦ обменялись мнениями по ряду важных вопросов церковной и общественной-политической жизни на Украине и украинской диаспоры, в частности в Соединенных Штатах. Кроме того, Шевчук вместе с членами Синода посетили офис посла США по особым поручениям по международной религиозной свободе Сэма Браунбэка. Во время встречи были затронуты вопросы государственно-церковных отношений и религиозной свободы в нынешнем мире в целом и в контексте актуальной общественно-политической ситуации на Украине.

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску Слуге Божьему Константину Будкевичу, рассказывает Рускатолик.рф (Москва, Россия). Церемонию провел митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. По приглашению прихода Святого Станислава в Санкт-Петербурге он освятил и открыл мемориальную доску Константину Ромуальду Будкевичу, мученику богоборческого времени, настоятелю прихода Святой Екатерины в Петрограде. Прошло почти 100 лет с того времени, когда прелат Будкевич во время большевистских гонений по приговору московского суда был приговорен «к высшей мере наказания — смертной казни» и отдал свою жизнь за Веру Христову. Процесс беатификации Будкевича вместе с другими священниками Могилевской архиепархии во главе с епископом Антонием Малецким начался в 2003 году в Санкт-Петербурге по инициативе Кондрусевича, в то время митрополита Архиепархии Матери Божией в Москве.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».