Якутск, , 08:01 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в своём послании к Госсобранию республики уделил внимание эффективному управлению и упорядочиванию работы всего госаппарата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Раздутый госаппарат не является гарантией эффективного управления. Нужны изменения. Эффективность управления должна повышаться за счёт новых технологий, роста компетенций государственных и муниципальных служащих, упорядочения системы функций каждого ведомства и каждого сотрудника»,— сказал глава республики.

Он поручил до конца первого квартала 2020 года внести предложения по сокращению чиновников на 30% в течение трёх лет.

«Сокращения коснутся всех госорганов, начиная с правительства и парламента республики, заканчивая местным самоуправлением. Будет серьёзная реорганизация госучреждений, продолжится оптимизация управленческого персонала»,— акцентировал Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 26% жителей России боятся лишиться работы.