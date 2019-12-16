Пермь, , 07:47 — REGNUM Пермский край, несмотря на некоторые сдерживающие факторы, готов расширять сотрудничество с итальянцами. Об этом во время визита в регион чрезвычайного и полномочного посла Италии в России Паскуале Терраччано заявили в минэкономразвития Прикамья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Заместитель главы минэкономразвития края Ирина Григоренко отметила, что Италия входит в ТОП-6 среди зарубежных стран по количеству резидентов в индустриальных парках и особых экономических зонах в России. Пермский край готов сделать итальянским предпринимателям еще более выгодное предложение для ведения бизнеса на территории первого частного индустриального парка «Култаево».

В частности, иностранным резидентам предлагают подведение всей необходимой инфраструктуры до объекта на территории парка. Кроме того, итальянских предпринимателей ждут налоговые льготы: ставка по налогу на прибыль снижается на четверть по сравнению с общероссийской, а налог имущество — в два раза.

В свою очередь Паскуале Терраччано подчеркнул, что индустриальная зона, создаваемая в Прикамье, может стать успешным кластером для локализации итальянских предприятий.