Сеул, , 07:36 — REGNUM Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн во время посещения Южной Кореи заявил, что Белый дом не ограничивает крайним сроком переговоры о ядерной сделке с Пхеньяном, сообщило 16 декабря агентство Yonhap.

По словам Бигэна, «у США нет «дедлайна», главная цель Вашингтона — реализовать уже достигнутые соглашения.

Американский спецпредставитель заявил, что США планируют продолжение консультаций с руководством КНДР, несмотря на незначительную их эффективность на данный момент.

Стивен Бигэн будет находиться с официальным визитом в Южной Корее с 15 по 17 декабря. Сегодня, 16 декабря, он проведёт встречу с президентом страны Мун Чжэ Ином.

После северокорейских испытаний ракетного двигателя президент США Дональд Трамп заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын «может потерять все, если предпримет враждебные действия».

Ранее Пхеньян не раз призывал США урегулировать спорные вопросы до конца года. Первые переговоры в июне 2018 года прошли достаточно успешно, но второй их тур в феврале 2019-го результата не дал. Также состоялась краткая встреча глав стран 30 июня, после которой Трамп заявлял о планах провести переговоры с Ким Чен Ыном до конца 2019 года.

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