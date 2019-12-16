Киншаса, , 07:26 — REGNUM Вооруженные боевики расстреляли более двух десятков жителей на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает 16 декабря Aljazeera.

По данным официальных лиц, нападение боевиков-повстанцев на мирных жителей произошло вечером субботы, 14 декабря. Жертвами экстремистов стали местные фермеры, среди которых 13 человек — женщины.

Атаку произвели повстанческие вооруженные формирования, принадлежащие к группировке «Союзные демократические силы», действующей не территриии Уганды и ДРК. Только с начала декабря от рук бандитов в стране погибли 26 человек, с начала октября число жертв превысило 150 человек. На территории страны действуют около 160 вооруженных бандитских групп, которые периодически выясняют между собой отношения.