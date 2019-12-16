Екатеринбург, , 07:08 — REGNUM В Свердловской области гражданам предложили оценить качество ремонта автомобильных дорог в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Обсудить итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» предлагает министерство транспорта Свердловской области, которое на своей официальной страничке в соцсети «ВКонтакте» проводит опрос.

Отметим, что перечень отремонтированных объектов и запланированных ремонтов на 2020 год размещён на официальном сайте регионального министерства.

Напомним, что в Свердловской области общая протяжённость автодорог, отремонтированных в рамках нацпроекта в 2019 году, составила более 80 км. Всего за год отремонтированы объекты на 27 участках.