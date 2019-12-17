17 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Главы некоторых республик, похоже, забыли слова президента о том, что эффективность госуправления зависит в том числе и от открытости власти.

Анастасия Степанова, , 00:09 — REGNUM Сразу в двух национальных республиках в 2020 году будут избирать первое лицо — в Чувашии и Татарии. И если в последней — без неожиданностей, и конкурентов Рустаму Минниханову политологи не видят, то в Чувашии борьба обещает быть бурной. На кресло, которое сегодня занимает Михаил Игнатьев, уже называют с десяток возможных претендентов, в том числе и действующего министра экологии и природных ресурсов Татарии Александра Шадрикова. ИА REGNUM проанализировало, чем же может привлекать должность главы национальной республики и выяснило интересный факт. В Чувашии, как и ещё в ряде регионов, глава не является фактическим руководителем юрлица — правительства или иной исполнительной надстройки, которую в случае чего проще призвать к ответу, а стоит как бы над ней. Подобная ситуация негативно отражается на прозрачности деятельности первых лиц регионов, хотя ещё семь лет назад Владимир Путин заявил, что эффективность госуправления зависит в том числе и от открытости власти.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

«Парад президентов», как девять лет назад окрестил его глава Чечни Рамзан Кадыров, для большинства регионов в статусе республик уже закончился, исключая лишь Татарию, где вцепились в название должности и всё никак не могут исполнить федеральное законодательство, давным давно отменившее наименование должности. Хотя Кадыров, которого глава Татарии Рустам Минниханов публично зовёт братом, ещё в 2010 году сказал, что «в России только один государственный деятель имеет право называться президентом», имея ввиду главу страны.

Но, похоже, не только в Татарии осталось наследие «парада».

Чувашия как пример

Рассмотрим ситуацию на примере Чувашии. В конституции республики записано, что глава региона — высшее должностное лицо и глава исполнительной власти, который принимает меры по защите прав и свобод граждан, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов госвласти, определяет основные направления госполитики, взаимодействует с федеральной властью и так далее.

Что представляет собой исполнительная власть в Чувашии? Её структура определена в соответствующем указе. В ней фигурируют глава республики, кабинет министров, администрация главы и министерства. При этом, если у администрации главы, министерств, Госсовета региона есть руководители в разных должностях, то кабинета министров как юрлица в ЕГРЮЛ вы не увидите. Более того, тот индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), что указан как ИНН кабинета министров Чувашии в выписке некогда учреждённого им ГУП, на сегодня — ИНН минздрава Чувашии.

Не фигурирует и Михаил Игнатьев в реестре юрлиц руководителем какого-либо органа исполнительной власти.

Михаил Игнатьев Cap.ru

Возникает вопрос, «директором» чего выбрали его избиратели? Или, к примеру, гражданин, недовольный какими-либо нововведениями лично главы, в какой суд его должен пригласить — арбитражный как «директора» юрлица или же гражданский, как гражданин гражданина?

Ещё одна интересная коллизия. В конституции республики указано, что «личность главы Чувашской Республики охраняется законом», а «безопасность главы Чувашской Республики и его семьи обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации». В документах не уточняется, как именно личность главы охраняется законом и что входит в понятие обеспечения безопасности, но как тут не вспомнить, мэров некоторых европейских городов, которые добираются на работу на велосипеде, без огромных кортежей с мигалками.

При этом в Конституции РФ есть пункт о том, что «достоинство личности охраняется государством» и «ничто не может быть основанием для его умаления». Этого пункта главе Чувашии недостаточно, и потребовалось защитить отдельно его личность? Интересно, от чего именно.

Как же много вопросов, и как же мало ответов.

О других территориях

Чувашия — не единственная республика с подобной структурой власти. К примеру, глава Якутии Айсен Николаев фигурирует в ЕГРЮЛ лишь как секретарь местного отделения партии «Единая Россия», а также учредитель федерации конного спорта Якутии. Схожая ситуация и с главой Башкирии Радием Хабировым — секретарём отделения партии и соучредителем отделения «Ассоциации юристов России».

В Марий Эл глава республики Александр Евстифеев является высшим должностным лицом региона и председателем правительства республики, но в ЕГРЮЛ вы не встретите правительства Марий Эл. Хотя там, к примеру, есть управление делами главы и правительства, которым руководит управляющий. Похожая картина в Мордовии, где глава Владимир Волков возглавляет также правительство, но последнее в едином реестре не представлено, а его аппарат учреждён самим субъектом федерации и возглавляет его министр республики Константин Николаев. С Александром Бречаловым, главой Удмуртии — схожая ситуация.

В Татарии в ЕГРЮЛ Рустам Минниханов как руководитель чего-либо, в том числе исполнительного органа в статусе юрлица, не фигурирует. А вот аппарат кабинета министров и управление главы Татарии статус юрлица имеют, можно там ознакомиться и с данными руководителя. Или вот, к примеру, омбудсмен Сария Сабурская в ЕГРЮЛ фигурирует как физлицо, которое имеет право выступать без доверенности от имени юрлица — своего аппарата.

Рустам Минниханов Tatarstan.ru

Осенью 2019 года в Крыму разделили должности главы республики и председателя Совмина. После этого в СМИ долгое время относительно новых функций главы фигурировало словосочетание «представительские функции». Издание «Крымские известия» тогда задавалось вопросом, «не превратится ли глава формально в «Английскую королеву».

Возможно, что это общая практика субъектов Федерации в статусе республик? Анализ показывает, что нет. Особняком, в частности, стоят Хакасия, Алтай и Карелия. Здесь юридически и фактически председателями правительств являются главы республик — Валентин Коновалов, Олег Хорохордин и Артур Парфенчиков.

Благодаря этому мы, например, может узнать, что Валентин Коновалов является секретарём отделения КПРФ с июня 2018 года, а у отделения есть своя газета — некоммерческая организация — частное учреждение «Редакция газеты «Правда Хакасии», существующая с февраля 2004 года в Абакане. А также, что отделение было в числе учредителей созданной в июле 2006 года детской общественной организации «Пионерская организация Республики Хакасия». А в числе соучредителей последней отметился также ресторатор-бизнесмен Максим Клыков. Или, что Олег Хорохордин занимает должность руководителя юрлица (правительства Алтая) с 28 марта 2019 года, а 29 августа 2019 года правительство учредило АНО «Центр развития Республики Алтай» с основным видом деятельности — изучение общественного мнения. Возглавил его соучредитель созданного в июле 2013 года в Москве «Землячества Республики Алтай» Айдар Мызин. А также, что правительство Карелии учреждено в июне 2013 года.

Можно прийти к выводу, что единообразия в исполнительной власти республик России нет. Более того, главы отдельных регионов делают ставку отнюдь не на открытость.