Нью-Дели, , 06:30 — REGNUM Охватившие Индию протестные акции к наиболее ожесточенным противостояниям с полицией привели на территории восточного индийского штата Ассам, где было убито четыре человека, арестовано 175 и более 1400 человек задержаны полицейскими, сообщает 16 декабря India Today.

От пулевых ранений во время столкновения с полицией только в городе Гувахати погибли два подростка 16 и 17 лет.

Между тем, по данным полицейских, среди стражей порядка также есть пострадавшие от пулевых ранений. Представитель полицейских отказался на этом основании выдвинуть обвинения против каких бы то ни было политических сил. «Здесь пахнет заговором, и мы будем расследовать это», — отметил глава полиции Ассама Бхаскар Джиоти Маханта.

Глава полиции отметил также, что никто из полицейских не предвидел протестов такой ярости и с таким насилием, поэтому не удалось сдержать противоправные действия протестующих на ранней стадии.

Напомним, населенные пункты Индии охватила волна протестных акций в связи с принятым законом о предоставлении гражданских прав беженцам из Бангладеш, Пакистана и Афганистана.

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