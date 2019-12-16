Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Пять помощников конгрессмена Джеффа ван Дрю уволились после того, как получили известие о его планах перейти в Республиканскую партию США, сообщил 15 декабря телеканал CNN.

В своём письме помощники конгрессмена благодарят его за совместную работу, однако заявляют, что решение ван Дрю перейти к республиканцам, во главе которых стоит нынешний президент США Дональд Трамп, «идёт вразрез с ценностями, на которые мы ориентировались».

Ранее стало известно, что Джефф ван Дрю, один из двух демократов, голосовавших против начала процедуры импичмента главы Белого дома, желает в ближайшее время перейти в Республиканскую партию. Такое решение было им принято после встречи с Трампом в пятницу.

13 декабря юридический комитет Палаты представителей Конгресса США утвердил две статьи обвинения против президента США в рамках импичмента. Трампу вменяют в вину злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Обвинения будут рассмотрены Конгрессом и в случае утверждения переданы в Сенат. Чтобы импичмент состоялся, нужно не более двух третей голосов. Учитывая то, что республиканцы в Сенате имеют 53 места из 100, вероятность импичмента весьма невелика

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