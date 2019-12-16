Мадрид, , 05:38 — REGNUM Украинский игрок испанской футбольной команды «Альбасете» Роман Зозуля эмоционально отреагировал на оскорбления болельщиков команды соперников «Райо Вальекано». Об этом заявил вице-президент футбольного клуба Виктор Варела, сообщает пресс-служба клуба.

Как стало известно, трибуны болельщиков скандировали «нацист». В результате судья принял решение об остановке игры после первого тайма. Произошедшее сильно ранило украинского футболиста, который «плакал в раздевалке».

Поведение болельщиков на матче смутило не только Зозулю, но и членов его команды, и даже спортсменов из команды соперников.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся на во время матча на стадионе в Испании. Игра между «Райо Вальекано» и «Альбасете» была прервана после первого тайма из-за оскорбительного поведения болельщиков «Райо Вальекано», назвавших Зозулю нацистом.

Руководство клубов решает, где и когда будет проведен второй тайм поединка.

Напомним, после государственного переворота 2013−2014 года на Украине к власти пришли пробандеровские силы, поднявшие на знамена фашистских приспешников Степана Бандеры и Романа Шухевича. Украинские активисты используют красно-черный флаг ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на акциях (в том числе на территории Европы) наравне с государственным флагом Украины.

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