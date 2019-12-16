Каракас, , 05:10 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что армия страны готова к защите Родины на 1000%, сообщило 15 декабря государственное телевидение Венесуэлы.

В своём выступлении Мадуро сказал:

«Боливарианские вооруженные силы готовы на тысячу процентов. Мы должны защищать право нашего народа на мир, сосуществование, гармонию, терпимость, социальное счастье».

23 января 2019 года оппозиционер Хуан Гуайдо, назначил себя исполняющим обязанности президента, после чего ситуация в Боливарианской Республике обострилась до предела. Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и почти все члены Евросоюза. Действующий президент Венесуэлы охарактеризовал ситуацию как попытку госпереворота и разорвал дипотношения с США, которые, в свою очередь, ввели жёсткие санкции против южноамериканской страны.

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