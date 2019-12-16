Каракас, 16 декабря 2019, 05:10 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что армия страны готова к защите Родины на 1000%, сообщило 15 декабря государственное телевидение Венесуэлы.
В своём выступлении Мадуро сказал:
23 января 2019 года оппозиционер Хуан Гуайдо, назначил себя исполняющим обязанности президента, после чего ситуация в Боливарианской Республике обострилась до предела. Гуайдо признали США, участники Группы Лимы (кроме Мексики), Организация американских государств и почти все члены Евросоюза. Действующий президент Венесуэлы охарактеризовал ситуацию как попытку госпереворота и разорвал дипотношения с США, которые, в свою очередь, ввели жёсткие санкции против южноамериканской страны.
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