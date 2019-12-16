Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Два сотрудника китайского посольства в США были выдворены из страны после попытки проникнуть на американскую военную базу в сентябре 2019 года, сообщает 15 декабря The New York Times.

По данным источника, Вашингтон не стал предавать гласности произошедший три месяца назад инцидент, однако группа представителей посольства Китая в США, куда вошли сами чиновники и их семьи, была выдворена из страны. В Пекине также не сочли нужным прокомментировать высылку своих дипломатов.

Неназванные чиновники из США уверены в том, что один из нарушителей был офицером разведки КНР и работал в США под дипломатическим прикрытием. Представители американской разведки заявили о том, что Китай представляет для Соединенных Штатов наибольшую шпионскую угрозу.