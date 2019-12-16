Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Пресс-служба офиса торгового представителя США выступила с опровержением сообщений некоторых СМИ о том, что Белый дом предложил уменьшить в 2 раза пошлины на товары КНР для урегулирования торговых споров, гласит в официальное заявление, обнародованное 15 декабря сайтом ведомства.

Офис торгпреда США отказался комментировать содержание переговоров с КНР, однако назвали сообщения о двойном сокращении пошлин на китайскую продукцию «совершенно необоснованной ложью».

При этом ведомство, по официальному заявлению, не раз лично доводило до сведения авторов публикации информацию о «несоответствии действительности» добытых ими сведений.

12 декабря The Wall Street Journal ссылаясь на неназванные источники, сообщила, что Белый дом готов уменьшить пошлины на китайскую продукцию на сумму около $360 млрд.

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