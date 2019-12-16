Биробиджан, , 04:40 — REGNUM Выборы нового губернатора Еврейской автономной области пройдут в Единый день голосования в сентябре 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об определении даты выборов нового губернатора ЕАО рассказала председатель избирательной комиссии Еврейской автономии Елена Саутина, пишет ТАСС.

«Выборы губернатора пройдут в Единый день голосования 13 сентября 2020 года. Начинаем подготовительную работу к выборам — проведение обучения организаторов выборов, подготовку постановлений. Законодательное собрание назначит выборы в июне», — рассказала Елена Саутина.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор ЕАО Александр Левинталь добровольно сложил с себя полномочия. Его отставку принял президент России Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн.