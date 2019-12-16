Буэнос-Айрес, , 04:21 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес усомнился в праве пришедших к власти в стране в результате государственного переворота деятелей обвинять его в терроризме. Свой комментарий экс-глава государства опубликовал 15 декабря в Twitter.

По мнению свергнутого лидера, у и.о. президента страны Жанин Аньес нет морального права обвинять его в терроризме и мятеже. Поскольку именно она и лидеры оппозиции Луис Фернандо и Карлос Меса причастны к организации мятежей, террора и геноцида. По словам Моралеса, они «убивали и похищали его братьев и сестер».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аньес заявила о том, что в ближейшее время будет выписан орден на арест Моралеса. Захвативших власть в стране и.о. президента назвала «защитниками демократии».

Напомним, в настоящий момент бывший боливийский лидер находится на территории Аргентины, где он запросил политического убежища.

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