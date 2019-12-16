Каракас, , 04:24 — REGNUM Власти Боливарианской Республики Венесуэла выдали ордер на арест группы оппозиционеров, планировавшей теракт против военнослужащих венесуэльской армии, сообщает агентство EFE.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на своём выступлении в столице страны 15 декабря заявил, что изданы постановления для ареста людей, готовивших террористический акт в отношении венесуэльских военных. Президент Боливарианской Республики возложил ответственность за подготовку «кровавого преступления» на главу партии «Народная воля» Леопольдо Лопеса и Хуана Гуайдо, которого Мадуро назвал «подчинённым» Лопеса.

«Леопольдо Лопес — фашистский, сумасшедший монстр, который на протяжении 20 лет всегда стоит за всем переворотами, насильственными действиями. Насилие в его крови», — подчеркнул Мадуро.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес обнародовал информацию о планировавшемся силами оппозиции теракте против представителей вооружённых сил Республики в штате Сукре.