Якутск, , 04:27 — REGNUM Главы Якутии Айсен Николаев 16 декабря огласит послание депутатам Госсобрания республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В своём послании Айсен Николаев озвучит стратегию развития Якутии, основные и важные направления работы Госсобрания и правительства республики, органов местного самоуправления, предприятий и организаций.

Прямая трансляция будет идти на местном телевидении, радио и в соцсетях главы Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря состоится большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.

Аккредитованы 1 895 представителей СМИ, большая часть из регионов страны.