Москва, , 03:53 — REGNUM Оптимистичное заявление президента Украины Владимира Зеленского «А у нас газопровод» прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Свое мнение сенатор опубликовал 15 декабря в сети Twitter.

По мнению политика, наличие газотранспортной системы само по себе не прибавляет веса Украине, которой «жизненно важно сохранить газовый транзит». Без российского газа, газопровод «быстро превратится в никому не нужную старую трубу», уверен Пушков.

Напомним, ранее, выступая перед журналистами по итогам переговоров нормандской четверки, президент России Владимир Путин процитировал стихотворение Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ». Спустя несколько дней украинский лидер Владимир Зеленский ответил видоизмененной цитатой того же автора: «А у нас газопровод».