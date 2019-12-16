Сеул, , 03:22 — REGNUM С трехдневным визитом прибыл в Республику Корея специальный представитель США по Северной Корее Стивен Биган, сообщает 15 декабря Reuters.

Как стало известно, представитель США прибыл в Сеул днем воскресенья, 15 декабря. Биган планирует встречу с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином и пробудет в республике три дня, после чего отправится с визитом в Японию.

Не ясно предпримет ли спецпредставитель США попытку встретиться с северокорейскими официальными лицами на границе двух корейских республик.

Ранее власти КДНР сообщили о намерении использовать новейшие разработки в области вооружений для нейтрализации исходящих от США угроз.

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