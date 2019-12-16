Москва, , 02:44 — REGNUM Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что США планируют испытания двух новейших ракет средней дальности ещё до конца года, сообщает 16 декабря газета «Красная звезда».

Каракаев рассказал в интервью, что до начала 2020 года американцы намерены провести испытания ракет наземного базирования средней дальности. Одной из них будет крылатая ракета радиусом действия более 1000 км, вторая с дальностью более 3000 км. Такие ракеты могут оснащаться в том числе и ядерными боеголовками. Генерал добавил, что у Пентагона вполне достаточно исследований и возможностей для производства новых ракет средней дальности.

Командующий РВСН рассказал, что сейчас США разворачивает в Польше и Румынии противоракетный комплекс с универсальными пусковыми установками, которые дают возможность запускать не только противоракеты, но и морские крылатые ракеты типа «Томагавк».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 декабря Пентагон провёл лётные испытания баллистической ракеты наземного базирования. До выхода 2 августа США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) нашим странам было запрещено разрабатывать ракеты такого класса.

Читайте также: Песков отреагировал на испытание в США запрещенной ДРСМД ракеты.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков назвал «мрачный сценарий» для Европы