Якутск, , 02:52 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве подписал план мероприятий по реализации соглашения между правительством республики и командованием Северного флота, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Возвращение Вооруженных сил в Якутию связано с повышенным вниманием к развитию арктических районов региона.

Айсен Николаев доложил министру обороны о строительстве блочно-модульного городка в посёлке Тикси Булунского района Якутии. Здесь планируют разместить подразделения третьей дивизии противовоздушной обороны. Всего будет 11 различных объектов: административный корпус, общежития, столовая, дизельная электростанция, хранилище воды и топлива, гаражи.

По информации пресс-службы главы республики, стороны обсудили план совместной работы с правительством РФ по реализации крупных инфраструктурных проектов в арктических районах Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи подводных лодок Северного флота с начала 2019 года превысили показатели наплаванности на 41%, а надводные корабли перевыполнили эти планы морской практики на 3%.