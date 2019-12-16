Нью-Дели, , 01:27 — REGNUM В результате действий полиции в Нью-Дели пострадали более сотни манифестантов, сообщает 15 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник в местных медучреждениях.

Сообщается, что число раненых, находящихся в двух местных больницах, превысило сотню человек. «У многих из них есть переломы. У нас кончается гипс из Парижа на гипсовые повязки», — заявил сотрудник одной из клиник Инамул Хассан, подчеркнув, что его медучреждение приняло более 80 пострадавших. В еще одной клинике заявили о госпитализации 26 пострадавших при штурме университетского городка студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция жестко отреагировала на действия манифестантов, применив дубинки и слезоточивый газ. Между тем и сами участники протестных акций вели себя агрессивно, поджигали автомобили и забрасывали стражей порядка камнями.

Напомним, в Индии несколько тысяч протестующих вышли на улицу из-за недовольства новым законом, предоставляющем гражданские права индусам и христианам, бежавшим на территорию Индии из соседних Бангладешь, Пакистана и Афганистана. Противники закона убеждены, что при этом будут нарушены права индийских граждан.

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