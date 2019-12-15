Анкара, , 23:48 — REGNUM Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если сенат США признает геноцид армян в Османской Империи, то турецкий парламент примет зеркальные меры — одобрит резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки. Об этом 15 декабря он сообщил в эфире телеканала A Haber.

По словам главы Турции, в распоряжении турецких ученых более 1 млн документов о событиях 1915 года, которые обнародованы и находятся в открытом доступе. При желании их можно изучить.

«Мы говорим с документами в руках. Нам также нужно выступать против вас с такими же решениями нашего парламента. И мы это будем делать. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке? Это позорная страница США», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, все пять фракций парламента Турции подписались под совместным заявлением решительного осуждения резолюции Сената США о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. По мнению турецких парламентариев, резолюция Сената США названа «частью грязной игры» Вашингтона против Турции.

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