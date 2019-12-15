Анкара, , 22:49 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна может закрыть авиабазу Инжирлик для вооруженных сил Соединенных Штатов, об этом 15 декабря сообщает телеканал A Haber.

Данное решение может быть принято в ответ на вероятные санкции со стороны Вашингтона.

«Решение о закрытии базы Инжирлик для США остается за нами, если это нужно будет сделать, то мы это сделаем», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, сложность в отношениях между Турцией и США обусловлена фактом закупки Анкарой систем ПВО С-400 у России. Вашингтон возражал против этой сделки, надеясь продать Турции свои системы Patriot.

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