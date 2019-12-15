Москва, , 22:41 — REGNUM Призывы объявить Курилы территорией Японией наносят вред отношениям стран, в России такие заявления воспринимают как угрозу целостности страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России», — отметил Володин.

Власти Японии пытаются получить четыре острова Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи (группа малых островов).

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, и таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

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Спикер Госдумы также интересуется, «в чьих интересах делаются подобные заявления?».

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Ранее в Совфеде указали на то, что по поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ продолжается работа по обсуждению темы перспектив заключения мирного договора.

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По мнению японского коммуниста, Сан-Францисский мирный договор, заключенный по итогам Второй мировой войны и закрепляющий поражение Японии, является совершенно несправедливым, так как в этом договоре Токио официально отказался от Курильских островов.

Возможности общей экономической деятельности на Курильских островах обсуждали в декабре 2016 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В феврале 2017 года при японском МИД Японии появился совет по совместной экономической деятельности.

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