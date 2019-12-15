Москва, , 22:44 — REGNUM Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков назвал предложение члена ПАСЕ Ульриха Оэмэ о включении представителей ДНР и ЛНР в «нормандский формат» здравым и правильным. Об этом 15 декабря сообщает RT.

Парламентарий подчеркнул, что от слов о прекращении войны в Донбасе необходимо переходить к конкретным делам. По его словам, «нормандский формат» предоставляет как раз возможность реализовать важные шаги в этом направлении.

«Один из главных шагов, который позволит продвинуть ситуацию на Украине в сторону мира, — прямой диалог между Киевом и Донбассом», — сказал сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель комитета экономического сотрудничества и развития фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил о том, что он планирует выступить на ближайшей сессии ассамблеи с предложением о включении представителей ДНР и ЛНР в состав участников переговорного процесса «нормандской четверки».

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