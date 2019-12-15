Минск, , 22:31 — REGNUM Руководитель комитета экономического сотрудничества и развития фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге, член ПАСЕ от ФРГ Ульрих Оэмэ планирует выступить с предложением о включении представителей ДНР и ЛНР в состав участников переговоров «нормандской четверки». Об этом 15 декабря он заявил после встречи в Минске с представителями двух народных республик.

«В переговорах в формате «нормандской четверки» — Германии, Франции, России и Украины отсутствует очень важный участник — это отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Я выступил с инициативой наладить и продвинуть переговоры с ДНР и ЛНР», — отметил Оэмэ.

Он уточнил, что по этому вопросу им уже были проведены переговоры с представителями ДНР и ЛНР. В планах — выступить на ближайшей сессии ПАСЕ с инициативой о включении их в «нормандскую четверку» и в том случае, если предложение будет поддержано, то будет принята соответствующая резолюция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киеву необходимо наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, чтобы прекратить конфликт в Донбассе. По его словам, именно прямой диалог Украины с ДНР и ЛНР является стержнем Минских договоренностей.

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