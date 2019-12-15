Москва, , 22:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит российского газа в страны Евросоюза продолжится, если это будет выгодно «Газпрому», об этом 15 декабря он заявил в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале.

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для нашего поставщика, то есть «Газпрома», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что данный вопрос обсуждался во время саммита «Нормандской четверки», прошедшего во Франции.

Напомним, саммит с участием России, Германии, Франции и Украины состоялся 9 декабря в Париже. Стороны согласились с тем, что выполнение Минских соглашений является обязательным условием урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции «Газпрома» в четыре раза дешевле акций его курганской «дочки»