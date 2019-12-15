Мурманск, , 21:59 — REGNUM Кресло министра спорта Мурманской области может занять экс-футболист Денис Клебановю Об этом с ссылкой на источник в правительстве региона сообщило агентство B-Port.

«Клебанов уже успел пообщаться с представителями регионального Минспорта и с Андреем Чибисом», — пояснил собеседник агентства.

Денис Клебанов был футболистом на стыке 90-х и «нулевых», выступая за ряд российских клубов. После завершения спортивной карьеры работал в Москомспорте, Федерации велоспорта России и Российском движении школьников. В 2018 году он являлся доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор обновил структуру регионального правительства. Одни ведомства были вновь созданы, другие — ликвидированы. В числе получивших «повышение» оказался спорткомитет — его преобразовали в министерство.