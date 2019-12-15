Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Ракетный эсминец военно-морского флота США вошел в Черное море, об этом 15 декабря сообщает Национальный центр управления обороной России.

Для сопровождения американского судна был направлен ракетный катер черноморского флота «Вышний Волочек».

В течение 2019 года корабли ВМС Соединенных Штатов уже в восьмой раз вторгались в акваторию Черного моря.

Напомним, военные корабли государств, границы которых не располагаются у побережья Черного моря, не имеют право находится в указанной акватории более 21 суток. Данный факт утвержден международной конвенцией Монтрё в 1936 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый в серии. Начаты испытания десантного корабля «Иван Моргунов»