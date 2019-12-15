Амман, , 21:04 — REGNUM Король Иордании Абдалла II провел встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым в королевском дворце в Аммане. Об этом 15 декабря сообщается на официальном сайте иорданского короля.

«На встрече были рассмотрены возможности сотрудничества в различных областях, особенно в области экономики, инвестиций, туризма и образования», — говорится в сообщении.

В ходе совещания, король передал приветственные слова президенту России Владимиру Путину и отметил крепкие отношения между Иорданией и Россией, которые, по его словам, и дальше будут укрепляться в различных сферах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, король Иордании Абдалла II в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным на полях форума клуба «Валдай» в Сочи заявил, что России принадлежит важная роль в ближневосточных процессах. По его словам, без России многие процессы, например, сирийское урегулирование, не получили бы развития. Иордания рада видеть сильное присутствие России в регионе и следовать рекомендациям Москвы во многих вопросах.

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