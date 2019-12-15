Доха, , 20:16 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян выразил свою готовность приехать в Москву на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, если получит на них приглашение. Об этом 15 декабря он заявил во время Дохийского форума в столице Катара.

«Это великий день Победы, и эта победа важна для всех нас. Это наша победа, каждая семья в Армении внесла в нее свой вклад, и весь армянский народ, в том числе армянская диаспора за рубежом, были частью этой победы, поэтому на 75-летие со дня Великой Победы я буду очень рад, если буду в Москве», — цитирует главу государства РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию 9 мая 2020 года, во время празднования 75-летия победы СССР над нацизмом в Москве.

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