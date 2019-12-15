Москва, , 20:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин жестко ответил на заявление японских коммунистов объявить Курильские острова территорией Японии, он расценил его как угрозу целостности России.

«Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов. Отдают ли себе в этом отчет японские политики? Еще куда более важный вопрос: в чьих интересах делаются подобные заявления?» — возмущен Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, величайшей трагедии XX века, не пойдут на пользу ни Японии, ни кому-либо еще. История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика.

Глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии, как никто другой в этой стране, должен помнить, к чему приводят реакционистские заявления, полагает Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии в опубликованном в воскресенье интервью газете Yomiuri Shimbun заявил, что Токио на переговорах с Москвой должен обозначить позицию, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, и таким образом можно будет добиться возвращения островов южной части Курил.

По поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ продолжается кропотливая работа по обсуждению темы перспектив заключения мирного договора.

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