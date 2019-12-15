Кострома, , 19:56 — REGNUM Костромскую область с рабочей поездкой посетил Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Щёголев, в частности, он побывал на северо-востоке региона в городе Шарье, — сообщает пресс-служба администрации области.

Федеральному чиновнику показали одно из крупнейших деревоперерабатывающих предприятий региона — ООО «СВИСС КРОНО». Компания работает с 2015 года, выпускает древесную плиту, в ближайшие 4 года на территории предприятия компания планирует построить крупнейший в стране деревоперерабатывающий завод по производству ориентированно-стружечных плит. Предполагаемый объем инвестиций — 18 миллиардов рублей.

Также Игорь Щеголев посетил Шарьинскую окружную больницу, где оказывают медпомощь не только жителям Шарьи, но и населению 10 близлежащих районов. На базе медучреждения работает региональный сердечно-сосудистый центр.